Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Brand in einem Mehrfamilienhauses - Rettungskräfte im Einsatz - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Kurz vor 21 Uhr kam es am Samstagabend zu einem Brand in einer Wohnung in der Schwalbacher Straße. Hierbei entzündete sich ein Gegenstand auf dem Wohnzimmertisch mutmaßlich aufgrund einer vergessenen Kerze. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr vorsorglich geräumt und der Brand in der betreffenden Wohnung im 3. Obergeschoss gelöscht. Glücklicherweise wurde keine der Bewohner durch den Brand verletzt. Jedoch entstand in der Brandwohnung Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 EUR. Die Wohnung ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaberin kommt bei Angehörigen unter.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

