Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Unbekannter Täter/in zerkratzt PKW - Sachschaden geht in die Tausende - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in der Weinbrennerstraße ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz, mit einem spitzen Gegenstand, an beiden Türen sowie am Kotflügel mutwillig stark zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, unter 06202-2880, in Verbindung zu setzen.

