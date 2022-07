Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin im Reitbahnviertel in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Freitag, dem 15.07.2022 gegen 15:30 Uhr kam es im Ponyweg auf Höhe der dortigen Agentur für Arbeit in 17034 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 67-jährige Radfahrerin beabsichtigte auf Höhe der Agentur für Arbeit die Fahrbahn zu überqueren. Dabei übersah sie im Ponyweg die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 44-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der überquerenden Radfahrerin, infolgedessen die Radfahrerin zu Boden stürzte. Unmittelbar danach kümmerten sich in der Nähe befindliche Personen als Ersthelfer an der Unfallstelle um die gestürzte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt diese schwere Verletzungen, sodass an der Unfallstelle ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Die verletzte Radfahrerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Fahrzeugführerin des Pkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von 4.100,- EUR.

