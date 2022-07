Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Garagen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 15.07.2022, um 0:58 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand im Garagenkomplex Garzer Busch, Am Kreidebruch, in Sassnitz. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten neun leerstehende Garagen, in denen Müll und Unrat lagerte. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, welche zur Brandbekämpfung eingesetzt waren, konnten das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Garagen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sassnitz unter 03839/23070, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell