Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen in Edesheim

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am heutigen Dienstag (24.05.2022) wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h in Edesheim überwacht. In der Staatsstraße mussten zwischen 10:35 und 11:40 Uhr 17 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der "Spitzenreiter" wurde mit 56 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in der Jahnstraße ergaben sich um die Mittagszeit innerhalb von 15 Minuten erfreulicherweise keine Verstöße. In diesem Bereich erfolgen in der nächsten Zeit weitere Kontrollen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell