Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Radfahrer übersehen

Bild-Infos

Download

St. Martin (ots)

Ein 68 Jahre alter Autofahrer missachtete gestern Abend (23.05.2022, 18 Uhr) in der Maikammerer Straße die Vorfahrt eines 23-jährigen Radfahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam, bei dem sich der Radfahrer an der Schulter verletzte. Nachdem ihn der Rettungsdienst erstversorgt hatte, wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell