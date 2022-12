Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Bad Salzdetfurth/Lechstedt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / LECHSTEDT (erb). In etwa in der Zeit vom 25.12.2022, 18:00 Uhr, bis zum 26.12.2022, 09:00 Uhr, trieben bislang unbekannte Graffiti-Sprüher ihr Unwesen in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Lechstedt. An verschiedenen Orten im Dorf hinterließen die Täter in unterschiedlichen Farben Schmierereien, die sich in vielen Fällen nicht mehr ohne Weiteres entfernen lassen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf insgesamt knapp 1000 Euro.

Zur Ermittlung der Verursacher sucht die Polizei Bad Salzdetfurth nun nach Personen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 050639010 melden.

