POL-HI: Alfeld Betrunken gegen Baum gefahren

Hildesheim (ots) - HOLLE/Sottrum (lud) Am 23.12.2022, gegen 02:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen vor ihm fahrenden Pkw, welcher durch seine unsichere Fahrweise, vor allem durch das Fahren von Schlangenlinien, auffiel. Glücklicherweise wurden hierdurch keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth konnte den Pkw schließlich in der Straße Am Wiesengrund in 31188 Holle OT Sottrum feststellen und ...

