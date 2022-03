Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Tritt in die Genitalien - 40-Jährige attackiert Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Eine 40-jährige Deutsche verletzte am 28. Februar einen 26-jährigen Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt durch einen Tritt in den Genitalbereich.

Nachdem die Beschuldigte sich zunächst mit einer Flughafenmitarbeiterin an der Bordkartenkontrolle ein lautstarkes Wortgefecht lieferte, wollte der Bundespolizist mit seiner Streifenkollegin schlichtend eingreifen. Auf die Fragen nach dem Grund der Auseinandersetzung beleidigte die Frau den Beamten unter anderem als "KZ-Aufseher". Bei der anschließenden Personalienfeststellung verhielt sie sich aggressiv und trat dem Bundespolizisten unvermittelt in den Genitalbereich. Gemeinsam mit einer hinzugekommenen Streife brachten die Beamten die 40-Jährige erst zu Boden und dann zur nächstgelegenen Wache. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille.

Gegen die Frau, die laut eigenen Angaben nach Lissabon / Portugal fliegen wollte, ermittelt die zuständige Landespolizei nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes, Körperverletzung und Beleidigung.

Der Bundespolizist ist weiterhin dienstfähig, der Grund für den Streit an der Bordkartenkontrolle immer noch unbekannt.

