Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand nach Unfall

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Schaden vom mehreren Zehntausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Dienstag (20.12.2022) auf der Kreuzung Mönchfeldstraße/Adalbert-Stifter-Straße. Ein 56 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Renault gegen 07.00 Uhr in der Mönchfeldstraße in Richtung Zuffenhausen unterwegs und bog anschließend nach links in die Adalbert-Stifter-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 43-jährigen Autofahrers, der die Mönchfeldstraße in Fahrtrichtung Mühlhausen entlangfuhr. Durch die Kollision geriet der Renault des 56-Jährigen in Brand, der durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die beiden Männer blieben unversehrt. Für die Zeit der Unfallaufnahme ist die Mönchfeldstraße, im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße, gesperrt. (Stand 08.30 Uhr)

