Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Freitagabend (16.12.2022) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Im Marderweg hebelten die Täter ein Fenster einer Doppelhaushälfte auf, durwühlten sämtliche Schränke und erbeuteten Bargeld sowie Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro. Ein Bewohner überraschte die zwei Diebe schließlich gegen 17.30 Uhr bei deren Tat, woraufhin sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete, männliche Personen handeln. Einer von ihnen soll zirka 175 Zentimeter groß gewesen sein und eine Wollmütze getragen haben. Sein Komplize soll etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Beide trugen eine Taschenlampe bei sich.

In der Bergstraße hebelten Diebe zwischen 17.40 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür auf und erbeuteten anschließend Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Ginsterweg hebelten Unbekannte zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster auf. Anschließend stahlen sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie Schmuck. An der Straße Im Buchwald hebelten Einbrecher zwischen 18.35 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür der Wohnung auf. Auch in diesem Fall stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

