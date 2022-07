POL-STD: Unbekannte bauen Kfz-Kennzeichen in Drochtersen ab - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbrecher in drei Kindergärten in der Samtgemeinde Horneburg - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche sind unbekannte Täter gleich in drei Kindergärten in der Samtgemeinde Horneburg eingedrungen. Zwischen 20:00 h und 07:00 h sind der oder die Unbekannten ...

mehr