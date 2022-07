Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in 3 Kindergärten in der Samtgemeinde Horneburg - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Himmelpfortener Musterhaus, Diverse Baumaschinen und Werkzeuge in Burweg und Wangersen entwendet

Stade (ots)

1. Einbrecher in drei Kindergärten in der Samtgemeinde Horneburg - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche sind unbekannte Täter gleich in drei Kindergärten in der Samtgemeinde Horneburg eingedrungen. Zwischen 20:00 h und 07:00 h sind der oder die Unbekannten in die AWO Kita HoKi in Horneburg, Am Kindergarten 2, den DRK Kindergarten Ratz und Rübe, Nottensdorfer Straße 22 in Bliedersdorf und in den DRK Kindergarten Grashüpfer, In den Stücken 2 in Nottensdorf eingestiegen nachdem vorher einzelne Fenster aufgebrochen wurden. Aus einem der Gebäude konnten der oder die Einbrecher dann bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld erbeuten, an den beiden anderen Tatorten gingen sie leer aus. Der angerichtete Schaden durch das Aufbrechen von Türen und Fenstern dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Horneburger Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Eibrüchen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Einbrecher dringen in Himmelpfortener Musterhaus ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 10. Juli und Samstag, den 16. Juli in Himmelpforten im Hagebuttenweg nach dem Aufbrechen eines Fensters in ein dortiges unbewohntes Musterhaus eingedrungen und haben dort zwei hochwertige Küchengeräte entwendet.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt entkommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Diverse Baumaschinen und Werkzeuge in Burweg und Wangersen entwendet

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 14.07., 16:30 h und Freitagmorgen, 07:00 h in Burweg in der Stader Straße an einen dort abgestellten Baucontainer gelangt und haben diesen gewaltsam geöffnet. Aus dem Lagercontainer wurden anschließend dann verschiedene Baumaschinen und Geräte wie Flex, Schlagschrauber, Dübelmaschine, Akkus und Magnetbohrmaschinen der Marke Milwaukee erbeutet.

In Wangersen in der Dorfstraße haben Unbekannte in der Nacht davor von Mittwoch auf Donnerstag aus einer dortigen Kfz-Werkstatt drei Akkuschrauber, eine Stichsäge, eine Flex sowie eine Kettensäge, einen Fuchsschwanz und drei Akkus entwendet.

Auch hier konnten der oder die Täter dann unerkannt mit der Beute flüchten.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistationen in Himmelpforten unter 04144-606080 und in Harsefeld unter 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell