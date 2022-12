POL-S: Mit falschem Fünfziger bezahlt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Freitag (16.12.2022) in eine Gaststätte an der Ludwigsburger Straße eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 05.20 Uhr und 06.40 Uhr über ein Fenster in das Innere der Gaststätte und hebelten dort zwei Spielautomaten auf. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich ...

