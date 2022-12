Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserfontäne auf Fahrbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufgrund einer geplatzten Wasseruhr an einem Hydranten entstand am Sonntag (18.12.2022), gegen 09.45 Uhr, eine etwa vier Meter hohe Wasserfontäne an der Heilbronner Straße. Ursächlich hierfür dürften die andauernden Minusgrade sein. Das Wasser spritzte auf die gesamte zweispurige Fahrbahn in stadteinwärtiger Richtung kurz vor dem Arnulf-Klett-Platz. Aufgrund der eisigen Temperaturen bestand die Gefahr von Blitzeis, weshalb die Heilbronner Straße auf Höhe der Jägerstraße gesperrt und der Verkehr abgeleitet wurde. Nachdem der Streudienst das Problem behoben hatte, wurde die Straßensperrung gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell