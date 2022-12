Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.12.2022) einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem 22-Jährigen in einem Warenhaus an der Königstraße mehrere Artikel gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch das Personal gewehrt zu haben. Zwei 35 und 45 Jahre alte Ladendetektive wurden auf das Duo aufmerksam, als es gegen 16.00 Uhr das Geschäft betrat. Die beiden Detektive konnten beobachten, wie der 38-jährige Dieb in der Schuhabteilung Sportschuhe aus der Auslage nahm, das Sicherungsetikett entfernte und sich die Schuhe anzog. Nachdem er seine eigenen Schuhe ins Regal gestellt hatte, gab er auch seinem Begleiter ein Paar Schuhe aus dem Regal, die dieser ebenfalls anzog. Auch der 22-Jährige ließ seine bis dahin getragenen Schuhe in der Abteilung zurück. Nach Verlassen des Geschäfts sprachen die Detektive die beiden Herren, die nun auch einen Koffer bei sich hatten, auf ihre Beobachtungen an und baten sie in das Detektivbüro. Während der 22-Jährige bereitwillig mitging, schlug sein älterer Komplize nach dem 35-jährigen Detektiv, geriet in ein Gerangel mit ihm und beide Männer stürzten hierbei zu Boden. Unterstützt durch seinen 45-jährigen Kollegen gelang es den Detektiven letztlich, auch den renitenten Dieb ins Büro zu verbringen, wo sich herausstellte, dass der 38-Jährige neben den Schuhen auch noch eine Jacke und den Koffer im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro aus dem Geschäft entwendet hatte. Der 38 Jahre alte iranische Staatsangehörige wurde am Sonntag (18.12.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Sein 22-jähriger Landsmann, bei dem noch mehrere Bekleidungsstücke gefunden worden waren, die er in einem anderen Geschäft mutmaßlich gestohlen hatte, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

