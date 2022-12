Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Koppenhöferweg ist am Sonntagabend (18.12.2022) voraussichtlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand ausgebrochen. Die 82-jährige Bewohnerin der Hochparterrewohnung wählte gegen 19.30 Uhr den Notruf, nachdem ein Feuer in der Küche ausgebrochen war. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand nur kurze Zeit später, gegen 20.00 Uhr, gelöscht. Rettungskräfte kümmerten sich um drei Bewohner des Hauses, die alle unverletzt blieben. In der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, entstand nach ersten Schätzungen ein Inventar- und Gebäudeschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

