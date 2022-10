POL-NB: Verletzte Person bei Auffahrunfall auf der B192

Neustrelitz (ots) - Die Polizeiinspektion Neubrandenburg führte am 13.10.2022 einen Polizeieinsatz in Neustrelitz durch. Gegen 10:00 Uhr wurde der Präsident der Republik Slowenien Barut Pahor mit militärischem Ehren auf dem Markplatz in Neustrelitz durch den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Aus diesem Grund wurde der Marktplatz für den ...

mehr