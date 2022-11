Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Versuchter Automatenaufbruch

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag und Montag einen Pizzaautomaten in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar aufzuhebeln. Dies misslang ihnen zwar, jedoch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Automatenaufbruch in Gemmrigheim besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, in Verbindung zu setzen.

