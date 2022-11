Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Unbekannte setzen Baum in Brand

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 200 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie am Montag im Viehweg in Oberriexingen einen Baum in Brand setzten. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer stellte das Feuer gegen 17.05 Uhr beim Vorbeifahren fest und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Oberriexingen rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus und konnte den Brand, bei welchem es zu einer starken Rauchentwicklung kam, zügig löschen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

