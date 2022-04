Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeuge durchwühlt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im nordöstlichen Bereich von Eberbach zwischen der Schafbrunnenstraße und Am Linkbrunnen mehrere Pkw auf bisher unbekannte Weise von einem oder mehreren Unbekannten geöffnet und durchwühlt. Vermutlich für den oder die Täter wertlose Teile des entwendeten Diebesguts wurden in Vorgärten in unmittelbarer Nähe aufgefunden.

Das Polizeirevier Eberbach hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Personen, deren Fahrzeuge ebenfalls durchwühlt wurden, werden gebeten ihre Fahrzeuge möglichst unberührt zu lassen und die Polizei zu verständigen. Ebenso werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tätern oder Tat geben können gebeten, sich an das Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271 92100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell