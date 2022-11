Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen zu unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr auf der Landesstraße 1141 bei Löchgau zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 47-jähriger Mazda-Lenker befuhr die Landesstraße 1141 aus Richtung Kleinsachsenheim kommend in Richtung Löchgau. Zwischen der Königsstraße und dem Kreisverkehr bei Löchgau soll ihm auf seiner Fahrspur in entgegengesetzter Richtung ein 25-jähriger Sprinter-Fahrer während eines Überholmanövers entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 47-Jährige mit seinen Mazda nach rechts in den Seitengraben aus. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der 25-Jährige Sprinter-Lenker gibt an, keinen Überholvorgang durchgeführt zu haben und nicht auf der Gegenspur gefahren zu sein. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell