Polizei Hamburg

POL-HH: 211201-2. Zwei schwerverletzte Fußgänger nach Verkehrsunfällen in Hamburg-Niendorf und Hamburg-Winterhude - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 30.11.2021, 18:15 Uhr, b) 30.11.2021, 07:20 Uhr; Unfallorte: a) Hamburg-Niendorf, Garstedter Weg, b) Hamburg-Winterhude, Dorotheenstraße/Greflingerstraße

Am Dienstag wurden bei Verkehrsunfällen ein Fußgänger in Niendorf schwer und eine Fußgängerin in Winterhude lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler der Verkehrsunfalldienste suchen Zeugen.

a) Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gestern Abend eine Autofahrerin den Garstedter Weg in Richtung Kollaustraße. In Höhe des Kundenzentrums Lokstedt des Bezirksamtes Eimsbüttel stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem von rechts kommenden Fußgänger zusammen, der anscheinend den Garstedter Weg an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Alwin-Lippert-Weg überqueren wollte. Der Fußgänger, bei dem es sich um einen 25-jährigen Mann handelt, wurde durch die Kollision schwer verletzt. Nach seiner Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen die Ermittlungen. Die Spezialisten zogen zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu und setzten den 3D-Scanner der Kriminaltechnik des Landeskriminalamtes (LKA 3) ein. Außerdem stellten sie den Opel der 63-jährigen Fahrerin sicher. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 24 den Garstedter Weg im Bereich der Unfallstelle bis etwa 22:00 Uhr voll.

Zeugen des Unfalls, die insbesondere eine Aussage zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

b) Am Dienstagmorgen befuhr die Fahrerin eines VW die Dorotheenstraße aus Richtung Barmbeker Straße kommend. Aus noch ungeklärter Ursache betrat im Einmündungsbereich der Greflingerstraße eine 25-jährige Frau an der offensichtlich für sie rotzeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn der Dorotheenstraße. Die 50-jährige Autofahrerin kollidierte mit der Fußgängerin, die dadurch lebensgefährlich verletzt wurde. Nach ihrer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde die 25-Jährige unter notärztlicher Begleitung umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin wurde im weiteren Verlauf durch das Kriseninterventionsteam (KIT) betreut. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Dorotheenstraße zwischen der Gryphiusstraße und Maria-Louisen-Straße bis etwa 10:00 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell