Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfall mit Fahrerflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer war am Samstag gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 1185 / Waldenbucher Straße aus Waldenbuch kommend in Richtung Schönaich unterwegs. Ihm kam eine noch unbekannte Person mit ihrem Pkw entgegen. Mutmaßlich aufgrund von Unebenheiten auf der Fahrbahn kam die unbekannte Person auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Anschließend fuhr die unbekannte Person weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Mercedes des 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle gesichert wurden, ist zu vermuten, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Seat gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 beim Polizeiposten Waldenbuch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell