POL-LB: Rutesheim: mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich entzündeten bislang unbekannte Täter am Samstag gegen 21:50 Uhr eine Gewebeplane in der Jahnstraße in Herrenberg. Die Gewebeplane war an einem Baugerüst, das derzeit auf dem Sportgelände aufgestellt ist, befestigt und brannte teilweise ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten bislang noch nicht beziffert werden. Die ...

mehr