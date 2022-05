POL-PDMY: Untersagung der Weiterfahrt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Ahrweiler: Gegen 19.35 Uhr am Donnerstagabend (Vatertag) befuhr ein 19-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Hochstadenstraße in Ahrweiler von der Ahr kommend in Richtung Schützenstraße. Ein 8-jähriger Junge befuhr mit seinem BMX-Rad die Orsbeckstraße in Richtung Kreuzung Hochstadenstraße. An der Kreuzung kam es zum seitlichen ...

mehr