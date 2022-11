Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Grundschule mit Graffiti besprüht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 19:00 Uhr und Montag 06:45 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die Grundschule in der Gartenstraße in Sindelfingen mit Graffiti. Mit schwarzer Farbe brachten die Unbekannten am Schulgebäude sowie rund um die Sporthalle verschiedene Schriftzüge an. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07031 697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen entgegengenommen.

