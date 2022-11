Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Versuchter Einbruch im Kelterweg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18:40 Uhr meldete eine Anwohnerin einen Einbruch im Kelterweg in Schönaich. Bislang unbekannte Täter hatten nach derzeitiger Erkenntnisse versucht, sich über ein Fenster, das sie einschlugen, Zutritt ins Innere zu verschaffen. Hierbei dürften umfallenden Gegenstände, die sich im Inneren befanden, laute Geräusche verursacht haben, was die Täter vermutlich zur Flucht bewegte. Da beim Eintreffen der Polizei unklar war, ob sich die Unbekannten noch vor Ort aufhielten, wurde das Gebäude von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen sowie einer Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellt. Die Täter befanden sich jedoch nicht mehr am Tatort. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell