Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der vergangenen Montagnacht (14.11., 01.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch Zeugen über den Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft am Westheider Weg informiert. Den Beobachtungen nach sei ein dunkel gekleideter Täter zu Fuß geflohen. Die verständigten Polizeikräfte stellten daraufhin während der Anfahrt im Nahbereich einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest, welcher sich an einer Grundstückshecke versteckte.

Weiteren Ermittlungen nach wurde zuvor die Eingangstür des Marktes gewaltsam geöffnet. Im Geschäft und auch bereits auf dem dortigen Parkplatz stellte der Tatverdächtige diverses Diebesgut in mehreren Einkaufstaschen bereit.

Der 23-jährige Mann aus Versmold muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell