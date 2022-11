Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Diebstahls, welcher sich in der Bietigheimer Innenstadt ereignete. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Montag rund 40 Tische und 100 Stühle aus dem rückwärtigen Außenbereich einer Gaststätte in der Mühlwiesenstraße. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 entgegengenommen.

