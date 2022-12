Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen B 33 neu/ Lkr. Konstanz) Autofahrer prallt gegen Schutzplanke- 9.000 Euro Blechschaden

Singen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Singen und Radolfzell von der Straße abgekommen. Ein 41-Jähriger war mit einem Audi A3 auf der B 33 neu vom Autobahnkreuz Hegau herkommend in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe Beuren an der Aach kam der Mann links von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Schutzplanke. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 9.000 Euro.

