Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 19.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die Mussinger Straße in Richtung Kreisstraße. Hier wollte er in diese einbiegen und übersah einen 19-Jährigen, der mit seinem Ford von Staig nach Unterkirchberg unterwegs war. Der 19-Jährige konnte eine Kollision nicht vermeiden und schleuderte in der Folge in ein angrenzendes Feld. Er wurde bei dem Unfall zudem leicht verletzt. Der Ford musste durch einen Abschleppdienst aus dem Feld gezogen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

