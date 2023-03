Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Dienstagabend durch Beamte der Bundespolizei an einer Tram-Haltestellte in der Hauptstraße flüchteten zwei Personen. Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren reagierten umgehend aggressiv und versuchten ebenfalls sich der Kontrolle zu entziehen. Beide leisteten durch Treten und Schlagen erheblichen Widerstand und beleidigten die eingesetzten Beamten lautstark. Beim Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnte bei einer Person ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Nach vorläufiger Festnahme wurde das Duo zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Kehl gebracht. Beide erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/ph

