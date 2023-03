POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Mit Laserpointer geblendet

Offenburg (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich". Gegen 7 Uhr verständigte ein Bewohner die Polizei, da er zuvor einen anderen Bewohner mit einer Schusswaffe im Gebäude gesehen haben will. Unter Einsatz mehrerer Streifen des Polizeipräsidiums gelang es in der Folge, die verdächtige Person samt Waffe anzutreffen und in ...

mehr