POL-OG: Achern, Bühl, A5 - Dieseldiebstahl

Baden-Baden (ots) - Zu einem misslungenen Einbruchsversuch kam es am Wochenende am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Neuweier. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr und Montag, 19 Uhr an der Eingangstüre der Einrichtung in der Mauerbergstraße zu schaffen, wobei es den Tätern offenbar nicht gelang, ...

mehr