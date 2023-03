Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Versuchter Einbruch in Feuerwehrhaus

Baden-Baden (ots)

Zu einem misslungenen Einbruchsversuch kam es am Wochenende am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Neuweier. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr und Montag, 19 Uhr an der Eingangstüre der Einrichtung in der Mauerbergstraße zu schaffen, wobei es den Tätern offenbar nicht gelang, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Aufgefallen war der Einbruchsversuch aufgrund von Beschädigungen, insbesondere diverser Hebelspuren an der Türe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 07221 680-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell