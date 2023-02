Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: 85 Feuerwehrleute bekämpfen Großfeuer in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am Donnerstag 23.02.2023 wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einer Tischlerei in der Kollunder Straße in Rendsburg gerufen. Zufällig in der Nähe beim Einkauf in einem Großhandel für Feuerwehrzubehör befindliche Feuerwehrmänner konnten der Leitstelle die Ausmaße des Feuers durchgeben und melden, daß keine Menschen mehr im Gebäude sind. Schnell wurde daraufhin die Alarmstufe von FEU G auf FEU 2 erhöht. Rund 85 Feuerwehrleute der Wehren aus Rendsburg, Schacht-Audorf und Büdelsdorf bekämpften den Brand in der rund 8x20 Meter großen Werkhalle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Verwaltungsgebäude des Betriebes verhindern. Die Brandbekämpfung wurde durch das Dach aus Blechplatten erschwert, diese mussen zum Teil aufgesägt werden. Über Warnapps wurden Anwohner aufgefordert, angesichts der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Rendsburg, Büdelsdorf, Schacht-Audorf, RTW, Polizei, KBM, KPW.

Text und Foto: Carsten Rehder

