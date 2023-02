Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde - 5 Kameraden bekamen das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz verliehen.

Rendsburg (ots)

Auf der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde am Freitag 17. Februar 2023 konnte Kreiswehrführer Mathias Schütte 287 der 365 Delegierten der Feuerwehren begrüßen. Neben den Delegierten der Feuerwehren waren auch Gäste aus der Politik, des Technischen Hilfswerk, der Polizei, dem Stadtfeuerwehrverband Kiel und des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein der Einladung gefolgt. Auch die die Ehrenmitglieder sowie die Gäste des Kreisfeuerwehrverbandes nahmen an der Versammlung teil.

Der Musikzug Elsdorf-Westermühlen begleitete die Veranstaltung und machte zugleich auf das diesjährige Jubiläum "50 Jahre Nordmarkhallen Konzerte" aufmerksam. Am 10. und 11. März 2023 finden diese in der Nordmarkhalle Rendsburg treu nach dem Motto "Musik hilft Helfern" statt.

Die Kreispräsidentin Frau Dr. Juliane Rumpf überbrachte die besten Grüße vom Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer und bedankt sich auch in seinem Namen für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren im Kreis. Weiterhin gibt sie bekannt, dass am 8. Februar die Schlüsselübergabe der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale sowie die neue Wache des Löschzug-Gefahrgut stattgefunden hat. Durch den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind in Zukunft viele Prüfungen möglich, für die in der Vergangenheit externe Firmen beauftragt wurden. Es wird auch für jede Feuerwehr einen Transponder geben, so besteht die Möglichkeit in einem Extra Raum, benutztes Material zu tauschen und die Einsatzfähigkeit wiederherzustellen.

Bürgermeisterin der Stadt Rendsburg, Janet Sönichsen, hieß alle Anwesenden als Hausherrin herzlich Willkommen in Rendsburg und spricht Dank und Anerkennung für das Engagement der Feuerwehren im Kreis aus: "kommen Sie bitte immer heil und gesund nach Hause".

Kreiswehrführer Mathias Schütte berichtet in seinen Jahresbericht, dass die Pandemie auch in der ersten Jahreshälfte ständiger Begleiter war. Durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ist leider der Frieden in Europa, den wir seit dem 8. Mai 1945 erleben durften, vorbei. Von den Auswirkungen blieben wir natürlich auch nicht verschont. So wurden nicht nur die Beschaffungspreise für unsere Löschfahrzeuge, sondern eigentlich für jedes feuerwehtechnisches Gerät, deutlich teurer. Auch die Lieferzeiten wurden deutlich länger, so Schütte. Vom Land Schleswig-Holstein sind für den Bereich Katastrophenschutz weitere Anschaffungen geplant, u.a. 52 LF KatS, 15 NEA´s, 30 GW (L) KatS und 15 Waldbrand TLF´s. Im Kreis wurden durch die 179 Feuerwehren 4335 Einsätze im Jahr 2022 absolviert. Zum Schluss richtet der Kreiswehrführer Mathias Schütte einen Appell an seine Kameradinnen und Kameraden. Wenn Kameradinnen und Kameraden nicht zum Lehrgang können, dann wäre es wünschenswert, wenn ein Anruf in der Geschäftsstelle erfolgt, denn für die Lehrgänge stehen meist noch Kameradinnen und Kameraden auf der Warteliste, die dann an dem Lehrgang teilnehmen könnten. Am Ende vom Jahresbericht bedankt sich Schütte bei seinem Vorstand, bei den Ausbildern, bei den Fachwarten, bei der Geschäftsstelle, bei seinen Stellvertreter Dirk Hagenah und der Kreisverwaltung für die geleistete Arbeit sowie die gute Zusammenarbeit.

Im Bereich der Jugendfeuerwehr Berichtet Julia Schrandt, die erst neun Monate im Amt ist, dass es 40 Jugendfeuerwehren im Kreis gibt. Die Mitgliedszahlen der Jugendfeuerwehren im Kreis beträgt 1010 Mitglieder davon sind 699 Jungs und 311 Mädchen. Die Jugendarbeit findet in den Wehren statt, hier gilt der Dank den Jugendwarten und den Betreuern der Jugendfeuerwehr.

Bei den Wahlen standen zwei Beisitzer zur Wahl. Für das Betreuungsgebiet Amt Eiderkanal, Amt Fockbek und Amt Hohner Harde, stand Dr. Jan Traulsen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Der Kamerad Thorsten Weber wurde mit 277 Stimmen als Nachfolger gewählt. Für das Betreuungsgebiet Amt Hüttener Berge stand der Kamerad Claus Henning zur Wiederwahl, er wurde mit 273 Stimmen im Amt bestätigt.

Änderungen gab es im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Der Kamerad Wolfgang Peiker hat das 67. Lebensjahr erreicht und scheidet nun als Fachwart aus, Ralf Thöne von der Feuerwehr Flintbek übernimmt den Posten des Fachwartes PSNV-E und Dr. Frank Conrads wird Fachwart Feuerwehrseelsorge.

Eine weitere Änderung für den Bereich Feuerwehrsport gibt es ebenfalls: Dr. Jan Traulsen übergibt den Staffelstab an Mathias Marks von der Feuerwehr Westerrönfeld. Marks wird Fachwart für den Feuerwehrsport im Kreis und wird sich u.a. um die Abnahme des Deutschen Feuerwehr-Fitness-Abzeichen kümmern.

Die Ehrungen wurden vom Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein in Person des Kreisbrandmeisters Jörg Nero und der Kreiswehrführung Mathias Schütte und Dirk Hagenah vollzogen.

Verleihung des Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze an Brandmeister (BM) Wolfgang Peiker, Fachwart Feuerwehrseelsorge und PSNV-E.

Verleihung des Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber an Erster Hauptbrandmeister (EHBM) Frank Schröder, Amtswehrführer Amt Hüttener Berge.

Verleihung des Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber an Oberbrandmeister (OBM) Jens Heise, Kreisfachwart für Ausbildung.

Verleihung des Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber an Hauptbrandmeister (HBM) Dr. Jan Traulsen Amtswehrführer Amt Fockbek, Fachwart Feuerwehrsport.

Verleihung des Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber an Hauptbrandmeister (HBM) Lars Wichmann, Leiter Löschzug- Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Zum Schluss gab es noch eine Überraschung für die Kameraden Wolfgang Peiker und Dr. Jan Traulsen. Als Dank und Anerkennung für die besonderen Verdienste um das Wohl des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde wurden die Kameraden zu Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt.

