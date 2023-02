Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee Helfen kann jetzt wirklich Jeder! Die neue Verwaltungsabteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee

Rendsburg (ots)

Molfsee | Am internationalen Tag des Notrufes den 11.02.2023 konnte die Freiwillige Feuerwehr Molfsee ihre erste reguläre Jahreshauptversammlung nach Ende der Pandemie inihrem Gerätehaus abhalten. Um 17:00 Uhr begrüßte Gemeindewehrführer Michael Hamann alle anwesenden Gäste sowie alle Kameradinnen und Kameraden. Das Jahr 2022 war eins der arbeitsreichsten Jahre in der Geschichte der Feuerwehr Molfsee. Insgesamt 96 Einsätze in 1.625 Stunden und mit durchschnittlich 13 beteiligte Einsatzkräften galt es in 2022 zu bewältigen. Dabei waren die Molfseer Feuerwehrleute durchschnittlich nach vier Minuten mit mindestens sechs Einsatzkräften mit einem Löschfahrzeug auf dem Weg zum Notfall und das egal zu welcher Uhrzeit. "Das ist keine Selbstverständlichkeit. Unser Vorteil ist, dass immer mehr Kameradinnen und Kameraden im 200 Meter Umkreis von unserem Gerätehaus wohnen. Das zeigt, dass wir selbst bei der anstehenden Neuplanung des Gerätehauses diesen Standort halten sollten." betont Michael Hamann. Ein Blick in die nähere Zukunft zeigt, dass sich mit diesem Thema in der Gemeinde Molfsee beschäftigt werden muss. Fehlender Platz, keine Möglichkeit zur Trennung verschmutzter und sauberer Ausrüstung sowie diverse bereits von der Feuerwehrunfallkasse festgestellte Mängel zeigen auf, wie wichtig eine Neuplanung des Gerätehauses in Molfsee für die Freiwilligen Retterinnen und Retter ist. Das Ende der Pandemie war für viele Kameradinnen und Kameraden aus Molfsee zu merken. Ausgefallene Lehrgänge konnten in allen Bereichen nachgeholt werden. So wurden insgesamt 33 Lehrgangsplätze in Bereichen wie zum Beispiel Truppmann, Atemschutz, Technische Hilfeleistung oder Zugführung von den Molfseer Wehrleuten auf Amts-, Kreis- und Landesebene in Anspruch genommen.

Mit Blick in die Zukunft und die breitere Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee stand die Gründung von zwei neuen Abteilungen innerhalb der Feuerwehr auf der Tagesordnung. Die anwesenden Stimmberechtigten Kameradinnen und Kameraden stimmten einstimmig für eine Neugründung einer Verwaltungsabteilung und die Aufnahme von unterstützenden Mitgliedern für den Musikzug des Amtes Molfsees, die nicht Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr sind ab. Die Verwaltungsabteilung ermöglicht es Mitglieder und Mitgliederinnen aufzunehmen, die zwar die Feuerwehr in ihrer Gemeinde unterstützen wollen, aber nicht an Einsätzen und Ausbildungsdiensten teilnehmen können oder sich dies selber nicht zutrauen. "In der Feuerwehr gibt es genug zu tun. Jeder kann sich einbringen und sollte auch die Chance dazu bekommen. Dabei muss auch der Versicherungsschutz geklärt sein. Egal ob als Unterstützung bei der Ausbildung der Kinderfeuerwehr, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit bei Themen wie der IT in der Feuerwehr oder Unterstützung bei der allgemeinen Organisation innerhalb der Feuerwehr." so Gemeindewehrführer Hamann. Das alles ist jetzt möglich. Dabei sind die Mitglieder der Verwaltungsabteilung über die Feuerwehrunfallkasse voll abgesichert. Interessierte Helferinnen und Helfer können sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee zum Beispiel per E-Mail über info@feuerwehr-molfsee.de oder die anderen Kontaktmöglichkeiten gerne melden.

Auch bei der Feuerwehr gibt es den wohlverdienten Ruhestand. Mit Erreichen der Altersgrenze gibt es den großen Schritt in Ehrenabteilung. Bernd und Susanne Tillmann waren lange Jahre Inventar der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee. Die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung war ihre Leidenschaft und so wurden von den beiden über die Jahre tausende Kinder, das richtige Verhalten im Notfall und beim Notruf oder das richtige Vorgehen beim Löschen mit dem Feuerlöscher geschult. Beide hatten immer ein offenes Ohr für ihre Kameradinnen und Kameraden. Um so schwerer fiel es allen Anwesenden, beide im Rahmen der Jahreshauptversammlung in die Ehrenabteilung zu übergeben. Im Rahmen der Wahlen durfte sich Sönke Barth über sein neues Amt als stellvertretender Gruppenführer freuen. Andreas Hanus wurde in seinem Amt als stellvertretender Kassenwart in der Feuerwehr bestätigt. Beide wurden in der Versammlung einstimmig gewählt. Die Kameraden Sven Olsson und Bernd Tillmann wurden für ihre 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Durch die große Anzahl an Lehrgängen innerhalb des Jahres konnten sich viele Kameradinnen und Kameraden in der Molfseer Feuerwehr weiterqualifizieren. So wurde Malte Sondrop zum Feuerwehrmann, Florian Hasselbeck zum Oberfeuerwehrmann, Bettina Behnke, Desiree Deßaules, Peer Bo Kersig, Lukas Leutner und Christian Olsson zum Hauptfeuerwehrmann/-frau zwei Sterne, Sascha Goymann zum Hauptfeuerwehrmann drei Sterne, Fedor Tolotschko zum Löschmeister, der stellvertretende Gemeindewehrführer Jannes Gaber zum Brandmeister und der Gemeindewehrführer Michael Hamann zum Hauptbrandmeister drei Sterne befördert.

Text und Fotos: FF Molfsee - Peer Bo Kersig - socialmedia@feuerwehr-molfsee.de

