POL-HAM: Mehrere Arbeitsgeräte aus Lkw gestohlen

Hamm-Pelkum (ots) - Leicht verletzt wurde am Sonntag, 26. Juni, eine 69-jährige VW-Fahrerin, als sie gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Lange Straße, unweit der Einmündung Zum Trinkgut, in Fahrtrichtung Westen, nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht ...

