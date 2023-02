Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Schacht-Audorf - Sven Grube erhält das Brandschutzehrenzeichen in Silber

Rendsburg (ots)

Wehrführer Stefan Stuhr konnte am Freitag (11.02.2023), 52 der derzeit 63 aktiven Kameradinnen und Kameraden begrüßen. Neben der Bürgermeisterin Beate Nielsen waren auch Amtswehrführer Jörg Martens, Claus Henning als Vertreter des Kreisfeuerwehrbandes und Jan Rüther von der Amtsverwaltung der Einladung gefolgt. Für die Fraktionen waren Dorit Sievers (SPD), Christiane Retzlaff (ASW), Oliver Friedrich (CDU) erschienen und Jens Thies kam als stellv. Werkausschussvorsitzender.

Stefan Stuhr blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, nicht nur einsatztechnisch, sondern auch verbunden mit Vorstandswahlen. So konnte Lea Behrens als erste Gruppenführerin der Feuerwehr Schacht-Audorf gewählt werden. Christian Arp wurde zum stellvertretenen Wehrführer gewählt und Andreas Winter zum Zugführer. Nun war der Vorstand der Feuerwehr Schacht-Audorf wieder komplett, sodass alle wieder die Vorstandsarbeit aufnehmen konnten. Highlights des Jahres waren die Übung zusammen mit der Jugendfeuerwehr, die sehr zur Freude der Jugendlichen diesmal etwas anders ablief und die Großübung an der Schule. "Während der gesamten Pandemie haben sich wirklich alle von uns immer mit sehr viel Bedacht, Weitsicht und vor allem Verständnis verhalten und das fiel auch mir oft nicht leicht. Jeder habe durch seinen Beitrag dazu beigetragen, dass wir innerhalb der Feuerwehr sehr gut durch die Pandemie gekommen sind, zu keiner Zeit waren die Einsatzbereitschaft und damit der Brandschutz in Schacht-Audorf gefährdet, so das Corona-Fazit vom Wehrführer Stefan Stuhr. Am 31.12.2022 betrug der Mitgliederstand insgesamt 60 aktive Mitglieder, bestehend aus 10 Frauen und 50 Männern. Die Jugendabteilung hatte eine Stärke von 35 Jugendlichen.

Christian Arp ging in seinem Teil des Berichtes auf die Einsätze ein. 54 Einsätze absolvierte die Wehr Schacht-Audorf im Jahr 2022, diese unterteilen sich wie folgt: 25x Technische Hilfe, 21x Brandeinsätze, 2x sonstige Einsätze darunter fallen Brandsicherheitswachen und 6x Fehlalarme (Brandmeldeanlagen, Einsatzabbrüche). Die Wehr Schacht-Audorf hat eine Einsatzgesamtdauer von 79 Stunden und 26 Minuten absolviert, der längste Einsatz 2022 war das Großfeuer in Haßmoor mit 14 Stunden.

Die Bürgermeisterin Beate Nielsen bedankte im Namen der Gemeinde für das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schacht-Audorf. Besonders freut es Sie, dass die Wehr so gut durch die Pandemie gekommen und immer einsatzbereit war.

Die Fraktionen fassen Ihre Grußworte gebündelt zusammen. "Wir danken allen Mitgliedern der Wehr für die geleistete Arbeit und das Engagement. Wir von den Fraktionen wünschen der Feuerwehr für die Zukunft alles Gute und kommen Sie immer heil von den Einsätzen zurück", so Oliver Friedrich im Namen aller Fraktionen.

Bei den Ehrungen wurden durch die Amtswehrführung, Wehrführung und dem Kreisfeuerwehrverband der Kamerad Sven Grube mit den Brandschutzehrenzeichen am Bande in Silber für seine 25jährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet. André Pekron wurde mit der Bandschnalle für 30jährige Feuerwehrzugehörigkeit ausgezeichnet.

Bei den Wahlen zum Gruppenführer 2. Gruppe wurde Adrian Jensen im Amt für weitere sechs Jahre bestätigt, ebenso Horst Behrens als stellv. Gruppenführer der 2. Gruppe. Jannis Martens wurde in einer Stichwahl zum stellv. Gruppenführer der 3. Gruppe gewählt. Christian Jacob wurde einstimmig von der Wehr für weitere sechs Jahre zum Sicherheitsbeauftragten gewählt. Und der Festausschuss darf sich über die Verstärkung von Frank Dose freuen.

Beförderungen:

zum Feuerwehrmann Marc Gorn, und Finn Joris Sievers

Hauptfeuerwehrmann/frau*** (3 Sterne) Finja Harder und Andreas Winter

zur Oberlöschmeisterin

Lea Behrens

