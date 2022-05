Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: FOLGEMELDUNG: Waldbrand Warstein-Allagen

Warstein (ots)

+Folgemeldung zur Erstmeldung von 15:42 Uhr+

Der Waldbrand ist unter Kontrolle. Jedoch gilt es nun umfassende Nachlöscharbeiten durch zu führen. Mit Hilfe mehrerer Rückegeräten - darunter Harvester und Radlader - werden nun Glutnester im Boden freigelegt und abgelöscht. Hierfür stehen den Einsatzkräften unmittelbar an der Einsatzstelle 70000 Liter Löschwasser in transportablen Löschwasserbehältern zur Verfügung, welche im Pendelverkehr von Tanklöschfahrzeugen gefüllt wurden. Ein Großteil der überörtlichen Einsatzkräfte konnten aus dem Einsatz entlassen werden. Die Nachlöscharbeiten werden sich bis spät in den Abend hinziehen. In der Nacht wird eine Brandwache an der Einsatzstelle verbleiben.

Weiteres folgt.

