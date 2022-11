Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Oberndorf (ots)

Eine 78 Jahre Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Rosenfelder Straße am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Die Frau war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Opel von der Neckarstraße in die Rosenfelder Straße abgebogen und stieß dann mit dem Skoda eines 60-Jährigen zusammen, der in Richtung Talstraße fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort und kümmerten sich um sie. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Zimmern ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

