POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Einbruch, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Dienstagmittag kam es auf der A5 in Richtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier zu einem Auffahrunfall. Ein Lastkraftwagenfahrer ist gegen 14 Uhr bei stockendem Verkehr in das Heck einer Sattelzugmaschine geprallt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist niemand verletzt worden. Die rechte und die mittlere Spur sind aktuell ...

