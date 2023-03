Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Lastwagenfahrer streift Auto und flüchtet- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der Theodor-Heuss-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung der Stuttgarter Straße auf der mittleren Spur unterwegs. An der Kreuzung musste der Mann seinen Wagen wegen einer roten Ampel anhalten. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Lastwagenfahrer mit seinem 7,5 Tonner auf der rechten Fahrspur der Theodor-Heuss-Straße an dem stehenden Mercedes vorbei. Hierbei kam es zum Streifvorgang. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, bog der Unbekannte nach rechts auf die Stuttgarter Straße ab und fuhr einfach davon. Bei dem Lastwagen soll es sich um einen 7,5 Tonner mit einer weißen Abdeckung gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

