Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell B 33 neu/ Lkr. Konstanz) Auto überschlägt sich- eine leicht verletzte Autofahrerin

Radolfzell B 33 neu (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 33 neu, zwischen den Anschlussstellen Radolfzell und Allensbach-West zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzte. Eine 30-jährige Fahrerin eines Opel Adam war auf der linken Fahrspur der B 33 neu aus Singen herkommend in Richtung Konstanz unterwegs. Auf der Strecke kam die Frau auf die rechte Fahrspur und prallte dort mit einem Lastwagen eines 51-Jährigen zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Im weiteren Verlauf rutschte der Opel, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin konnte sich allein aus ihrem verunfallten Wagen befreien. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Opel entstand ein Totalschaden. Der am Lastwagen entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B 33 neu vollständig gesperrt werden, weshalb sich ein Rückstau bildete.

