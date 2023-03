Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schwerin: Pkw überfährt städtische Blitzersäule

Schwerin (ots)

Am heutigen Tage kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallhergang liegen ersten Erkenntnissen nach folgende Informationen vor:

Gegen 13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in Schwerin die Straße Am grünen Tal mit einem Pkw.

In Höhe des Einkaufszentrums kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Blitzersäule, die durch den Zusammenstoß vollständig zerstört wurde. Der Wagen des Mannes kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Führer eines Fahrzeuges im Gegenverkehr konnte einen Zusammenstoß verhindern, stieß jedoch gegen die auf der Fahrbahn liegende Blitzersäule, so dass es auch an seinem Fahrzeug zu Sachschäden kam.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Es erscheint gegenwärtig nicht ausgeschlossen, dass ein plötzliches gesundheitliches Problem des 52-Jährigen Fahrzeugführers Ursache des Geschehens war. Der Mann wurde vorsorglich in ein Klinikum gebracht.

Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt; die Sachschadenshöhe wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Es kam über einen Zeitraum von ca. einer Stunde zur Verkehrsbeeinträchtigungen im Zuge von Räumungsarbeiten an der Unfallstelle. Beide beteiligte Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.

