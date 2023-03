Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Radolfzell (ots)

Ein Roller-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Dienstag, gegen 6.30 Uhr, leicht verletzt worden. Ein 68-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo fuhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Radolfzeller Straße. Zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger mit einem Roller auf der Radolfzeller Straße in Richtung Konstanz unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern, bremste der Zweiradfahrer seinen Roller stark ab. Hierdurch stürzte der 58-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am 50 ccm-Roller entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell