Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Ertappte Ladendiebe können flüchten- Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montag, gegen 17.30 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Forststraße einen Diebstahl begangen und konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin des Marktes fielen die beiden Unbekannten auf. An der Kasse sprach die Frau die Männer an und bat sie ihre vollen Umhängetaschen vorzuzeigen. Hierbei ergriffen die Ladendiebe die Flucht. Ein Kunde stellte sich hierbei noch einen der Diebe im Ausgangsbereich in den Weg. Der Zweite rempelte einen unbekannten Kunden an, so dass auch der andere Täter weglaufen konnte. Im Anschluss fuhren beide Täter mit Fahrrädern über die Georg-Fischer-Straße in Richtung des VW-Autohauses davon. Die Schadenshöhe und die Art der gestohlenen Sachen sind noch nicht bekannt. Der Polizei liegen die folgenden Personenbeschreibungen zu den Ladendieben vor: Beide Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Sie haben eine kräftige Statur. Ein Täter ist Bartträger und war mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke mit grauen Ärmeln, einer schwarzen Hose und schwarzen Sportschuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Er trug eine Umhängetasche. Der Zweite hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Ladendieben geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

