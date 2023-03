Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebe klauen ausrangierte Hebebühne (03.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine ausrangierte Hebebühne eines Kfz-Betriebes in der Straße "Neuer Markt" haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestohlen. Die knapp 20 Jahre alte, blau lackierte Hebebühne der Marke "Nussbaum 2.30 SL" lag vor dem Werkstattgebäude. Die aus zwei Säulen bestehende und rund 500 kg schwere Bühne haben die Diebe entsprechend mit einem Auto mit Anhänger oder Kleintransporter oder mit einem Lastwagen abtransportiert. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Auffälliges beobachtet haben oder konkrete Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell